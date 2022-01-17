Закрыли станцию ​​метро «Позняки»

magictr | 17.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Закрыли станцию ​​метро «Позняки»

За неправдивое сообщение о минировании грозит до 6 лет заключения

В столице продолжаются волна «минировок» станций метро.

На этот раз закрыли на вход и выход станцию ​​«Позняки». В Киевском метрополитене сообщили, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

На прошлой неделе из-за анонимного сообщения о минировании закрывали четыре станции: « Дворец спорта», «Льва Толстого», «Театральная» и «Вокзальная».

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr