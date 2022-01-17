Закрыли станцию метро «Позняки»
17.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
За неправдивое сообщение о минировании грозит до 6 лет заключения
В столице продолжаются волна «минировок» станций метро.
На этот раз закрыли на вход и выход станцию «Позняки». В Киевском метрополитене сообщили, что поступил анонимный звонок о минировании.
Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
На прошлой неделе из-за анонимного сообщения о минировании закрывали четыре станции: « Дворец спорта», «Льва Толстого», «Театральная» и «Вокзальная».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»