Закрыли станцию метро «Позняки». ОБНОВЛЕНО
< /p>За сообщения о фейковом минировании объектов критической инфраструктуры грозит до 8 лет заключения
В столице продолжают «минировать» станции метро.
На этот раз закрыли на вход и выход станцию «Позняки» . В Киевском метрополитене сообщили, что поступил анонимный звонок о минировании.
Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Обновлено. Станцию «Позняки» осмотрели. Взрывоопасные предметы не нашли. Метрополитен работает в обычном режиме.
На прошлой неделе из-за анонимного сообщения о взрывчатке закрывали четыре станции: «Дворец спорта», «Льва Толстого», «Театральная» и «Вокзальная».
Впрочем, от фейковых минований страдает не только метрополитен. В субботу, 15 января, эвакуировали пассажиров аэропорта «Киев» (Жуляны).
К этому на электронную почту СБУ поступило сообщение о заложении взрывчатки во всех столичных школах. Еще ранее неизвестные «заминировали» все торгово-развлекательные центры Киева.
В СБУ отмечают, что сообщения о псевдоминировании — распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Россия ведет против Украины. Цель – создать напряжение и панические настроения в обществе. В СБУ призывают сохранять спокойствие и уверяют, что правоохранители ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.
По данным правоохранителей, большинство сообщений поступают на электронную почту с территории России и оккупированных ею украинских территорий. Чаще всего это делают интернет-боты страны-агрессора в автоматическом режиме. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»