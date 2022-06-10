Захватчики вывозят из оккупированных украинских городов черешню, транспорт и даже детские площадки
Оккупанты кичатся тем, что вскоре смогут перекрасить украденные троллейбусы в символику россии.
Событие:Российские «воины» вывозят из оккупированного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. Об этом сообщает прессслужба городского совета.
Детали и комментарии: «Мариуполь отдали на хищение! — говорится в сообщении. — В так называемой «ДНР» радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов убирают детские площадки».
Настоящее лицо «русского мира» — убийства, разрушения и мародерство», — добавили в горсовете и опубликовали скрин переписки оккупантов. На нем рашисты хвастаются тем, что им удалось перегнать из Мариуполя 12 новеньких троллейбусов, которые покрасят в цвета флага россии. Также оккупанты завершат со сталью, которую транспортируют из Мариуполя в Россию, а в заключение захватчики порадовались тому, что «в ближайшее время мариупольцам ни троллейбусов, ни стали не потребуется».
На другом сундуке кафиры сообщили, что вскоре в «ДНР» появятся новые уцелевшие в Мариуполе детские площадки, а все медицинские учреждения псевдореспублики модернизируют благодаря современному оборудованию именно из разрушенного азовского города. Ну а завершили захватчики переписку лозунгом… «Слава россии».
Также коллаборанты заявили, что возобновили поставки черешни из временно оккупированного Мелитополя в аннексированный Крым и хвалятся «обвалом цен». «Сейчас продолжается уборка урожая черешни. Урожай удался, — цитирует российское издание «Интерфакс» Андрея Сигуту, который называет себя главой ВГА района. — Проведены переговоры с крымским руководством, организованы беспрепятственные поставки черешни в Крым… -промышленной палаты провели переговоры с рынками Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас готовится возможность прохода на эту территорию, поскольку черешня – ягода нежная, есть специфика транспортировки».
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Коллаборант заявил, что сады черешни занимают в Мелитопольском районе около 2 тысяч гектаров. Выращиванием ягоды занимаются 15 крупных предприятий и десятки небольших, обеспечивающих не менее половины общего объема урожая. Каждый год аграрии региона собирают несколько тысяч тонн черешни. Основная часть предприятий сконцентрирована в Терпеновском сельском поселении, и это самый большой рынок черешни в Европе.
«Сейчас доступен только выезд в Крым, огромные очереди, стоят по 36 часов, — говорит коллаборант Сигута. — Мы просим для скоропортящейся продукции зеленый коридор… Такого обвала цен, как в этом году, не было никогда». По его словам, в годы хорошего урожая цена от производителя за килограмм составляла 45-100 гривен, в этом году фермеры вынуждены продавать от 10-15 гривен.
В России отмечают, ссылаясь на местную райадминистрацию, что мелитопольская черешня ; это бренд мирового уровня, а название региона закреплено в нескольких сортах. Изображения ягоды можно увидеть в символике Мелитополя.