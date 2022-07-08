Загнали 40 тысяч автомобилей. СБУ задержала группировку, которая незаконно зарабатывала на нулевом растаможке машин
В эту группу входили чиновники Львовской таможни, трое брокеров и гражданин одной из европейских стран.
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Событие:Служба безопасности Украины обнаружила преступную группировку, которая «зарабатывала» миллионы на льготном растаможке импортных автомобилей.
Детали и комментарии: Как сообщает пресс-служба ведомства, в эту группу входили чиновники Львовской таможни, трое брокеров и гражданин одной из европейских стран. Эти лица способствовали ввозу в Украину импортных автомобилей и их внеочередному оформлению. Из-за такой схемы в Украину завезли более 40 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией.
Следователи установили, что участники группировки гарантировали создание «зеленого коридора» на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации. За такую услугу они брали от 500 до 1000 долларов. Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление за 50-150 долларов.
Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили «черную» бухгалтерию с поличным и 1,2 миллиона гривен. Пятерым участникам группировки сообщено о подозрении по статье 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, подкуп лица, оказывающего публичные услуги), а также статьей 369 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование в двух уголовных производствах для привлечения к ответственности других лиц, причастных к этой схеме.
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Отметим, что 24 марта Верховная Рада на период военного положения отменила ввозную пошлину, НДС и акцизный налог для ввозимых в страну транспортных средств. 21 июня эти нормы упразднили, а перестали они действовать с первого июля. После этого на всех пропускных пунктах исчезли очереди на въезд в Украину.
Добавим, что по состоянию на 13 июня в Украину благодаря «нулевому растаможиванию» завезли около 163 тысяч автомобилей.