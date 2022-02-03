Задушил и спрятал тело в амбаре: суд вынес приговор 23-летнему киевлянину за убийство пенсионерки
Задушил и спрятал тело в амбаре: суд вынес приговор 23-летнему киевлянину забил Фото: из открытых источников.
Фигурант пригласил к себе в гости киевлянку и пообещал показать ей «сюрприз». Когда же она его увидела — обомлела от страха, после чего он сказал, что вынужден ее убить.
На днях Святошинский суд вынес наказание мужчине, который жестоко убил пенсионерку и спрятал ее тело в кладовую. Журналисты «Вечернего Киева» узнали подробности этого запутанного дела.
По материалам дела, событие произошло в конце 2019 года. К правоохранителям позвонила по телефону женщина и сообщила, что в квартире ее знакомого, на улице Зодчих находится бездыханное женское тело. На место происшествия срочно прибыли следователи и суд. мед. эксперт.
ДЕТАЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Специалисты осмотрели место преступления и выяснили, что заявительница пришла в гости к новому знакомому, который пообещал показать ей квартиру, которую он вроде бы недавно приобрел, зато показал мертвую 82-летнюю владелицу квартиры, которая находится под Киевлянка говорит, что злоумышленник встретил ее с работы и любезно пригласил в свое «новое» жилье. Его поведение было заметно тревожным. Когда они подошли к входной двери квартиры, первое, что упало в глаза — сломанный замок.
«Мы познакомились на сайте знакомств и долгое время общались. Я никогда не ожидала ничего плохого от него, он всегда очень хорошо к мне относился. Когда мы вошли в дом он сказал, что в шкафу есть труп бабки. Я сначала подумала, что он шутит, но он взял меня за руку и вел показывать труп. Я испугалась и сказала, что не хочу ничего видеть и слушать, но уже было поздно»,— рассказывает заявительница.
После того, как она увидела труп в шкафу, он сказал, что должен ее (свидетеля) зарезать, поскольку она все увидела и у нее есть телефон.
«В тот момент, я сказала ему, что нам нужно оттуда бежать, потому что здесь труп. Кроме того, я помогу ему найти деньги. Только после этого он меня отпустил», — говорит киевлянка.
Сумев убежать, женщина сообщила о данном инциденте правоохранителям. Через некоторое время мужчину задержали в собственной квартире.
ВЕРСИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
По материалам следствия, накануне между умершей и подозреваемым произошла ссора. В ходе конфликта парень повалил женщину на землю, обмотал шею шарфом, запихнул в рот тряпку, накрыл голову полиэтиленовым пакетом и поместил тело в кладовую, где прикрыл одеждой. Согласно выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии (удушья).
Смерть женщины наступила в результате механической асфиксии
Что известно о УБИВАТЕЛЬ
Родился в Киеве. Имеет среднее образование, не женат, официально нигде на момент преступления не был трудоустроен. Ранее был судим за незаконное завладение автомобилем. В суде свою вину не признал и рассказал, как на его взгляд, разворачивались события в тот трагический день. работы свою подругу и отвел ее в квартиру, чтобы познакомить с пенсионеркой, которой я помогал. Около 22:00 мы зашли в квартиру и сразу направился в кладовую, чтобы повесить верхнюю одежду, собственно, где и увидели труп пожилой женщины с пакетом на голове»,— рассказывает новолуние.
По его словам, после того, как они обнаружили мертвую пенсионерку с подругой вышли из квартиры, он вызвал ей такси и простился с ней. Потом пошел домой и ничего никому не сказал. Утром приехали сотрудники полиции и забрали его. Также он настаивал, что работники полиции начали ему навязывать, что это якобы он убил пожилую женщину. О трупе не сообщил тому, что испугался.
Приходил к погибшей один раз в две недели, помогал ей по квартире и приносил продукты. Открыл дверь, так как замок был снят, она ключ потеряла, а сам замок разрезали болгаркой. Несмотря на защитную позицию обвиняемого, его вина полностью подтверждается имеющимися доказательствами.
Святошинский районный суд вынес приговор, согласно которому 23 -летний подозреваемый считается виновным в совершении умышленного убийства. Фигурант 11 лет будет отбывать наказание в тюрьме.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»