Задолженность в столице будут погашаться по плану magictr | 11.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи На Киевщине полиция конфисковала у местных жителей арсенал оружия (ФОТО) Комментариев нет | Сен 27, 2018 Депутаты Киевщины примут участие в областной Всеукраинской спартакиаде Комментариев нет | Сен 5, 2017 На Бориспольском грабитель обокрал женщину в день собственного суда (ФОТО) Комментариев нет | Мар 21, 2018 Два села под Киевом пытаются создать ОТГ Комментариев нет | Фев 4, 2019 Об авторе magictr