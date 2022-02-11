Задолженность в столице будут погашаться по плану

magictr | 11.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Задолженность в столице будут погашаться за  </p> <p>Наибольшие должники — государственные предприятия. Фото из архива «Вечернего Киева» </p> <p>В столице разработан План мероприятий по содействию погашению задолженности по выплате заработной платы в 2022 году.</p> <p>Документ адресовали в Структурные подразделения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) , Районные в Киеве государственные администрации и Членам временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам в Киеве.</p> <p>Также в Плане на 20 уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и платежей в Пенсионный фонд Украины на предприятиях, в учреждениях и организациях города Киева на 2022 год.</p> <p>О результатах проведенной работы будут информированы Департамент социальной Только в столице по состоянию на 1 октября 2021 года предприятия, работающие в Киеве, задолжали работникам 617,9 млн грн.</p> <p>< strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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