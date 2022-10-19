Задержан житель Бучи, который помогал рашистам во время оккупации
Чтобы замаскировать свои преступления, предатель вступил в украинскую доброту.
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Фото. ua A A+ A++
Событие: СБУ задержала жителя Бучи, который участвовал в карательных рейдах рашистов и помогал выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления, сообщает Служба безопасности в Facebook.
Детали и комментарии:Предатель по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и инструкции по дальнейшим действиям против украинских защитников. «Установлено, что находясь на вражеском БТРе совместно с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался выявить бойцов терробороны. В случае захвата Киевщины он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев. После освобождения города коллаборант остался в регионе и пытался скрыть свои преступления. Поэтому вступил в ряды добровольческого формирования местного территориального общества. Там он под видом защитника надеялся избежать правосудия», — говорится в сообщении СБУ. По данным следствия, в дальнейшем предатель планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.
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Также контрразведчики СБУ задержали в Черниговской области российского агента, собиравшего разведданные о дислокации центров управления ВСУ и СБУ, координаты местных органов власти и больниц. Кроме того, приспешник агрессора отслеживал маршруты перемещения украинских войск на территории региона. Полученные сведения рашисты планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и социальным объектам. По данным следствия, задержан житель Северодонецка, который несколько лет назад переехал на Черниговщину и получил статус внутренне перемещенного лица. В начале полномасштабного вторжения он был завербован спецслужбами России. В поле зрения агрессора попал из-за своей прокремлевской позиции и неоднократных высказываний в поддержку войны. Однако к выполнению враждебных задач злоумышленник приступил уже после увольнения региона. По указанию своего московского куратора он производил фотофиксацию объектов с привязкой к местности и обозначал геолокацию на электронных картах. Затем передавал агрессору соответствующие материалы через анонимные мессенджеры. За выполнение этих поручений агент получал деньги из России. Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора им сведений о расположении пограничного залога и нескольких блокпостов у госграницы. Во время обысков правоохранители обнаружили у него мобильный телефон с поличным с российским куратором. В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.