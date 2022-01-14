Задержали водителя, который жестоко избил киевлянина за замечание по поводу неправильной парковки
Мужчине может грозить до восьми лет заключения. Фото из открытых источников
За вмешательство Днепровской окружной прокуратуры Киева правоохранители задержали 24-летнего водителя внедорожника, уроженца Кагарлыка Владислава С., который едва не забил до смерти мужчину на Левобережном массиве.
Медики диагностировали у этого тяжелое телесное повреждение — открытую черепно-мозговую травму. Инцидент произошел в пятницу, 14 января, около 11:30 на улице Андрея Аболмасова. Местный житель сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки.
Тот в ответ несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил его на землю и начал добивать. К счастью, этому помешал водитель Hyundai, который проезжал рядом и остановился, чтобы помочь.
Видео из камер наблюдений
Он вовремя оттащил нападающего, иначе тот мог убить мужчину до смерти. Бедняга лежал без сознания. Видео инцидента, зафиксированного камерами наблюдения, опубликовал ресурс «Киев оперативный» в своем Telegram-канале. По данным издания, задержанный является сыном высокопоставленного чиновника.
«Несмотря на то, что приехавшие на вызов полицейские разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры он был задержан. Им оказался 24-летний житель Киевской области»,— рассказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении. За умышленное тяжкое телесное повреждение мужчине может грозить от пяти до восьми лет заключения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Ход расследования столичная прокуратура взяла под контроль.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»