Задержали иностранца, который зарезал мужчину в Троещине

magictr | 10.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Задержали иностранца, который зарезал& ;Троещине

Задержанному грозит до 15 лет заключения. Фото из открытых источников

Мертвого мужчину в луже крови обнаружили в минувшие выходные прохожие на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского.

Несчастному нанесли многочисленные ножевые ранения, несколько из которых прямо в сердце. Орудие убийства лежало рядом с трупом. Полиция выяснила, что погибший — 52-летний уроженец другого государства. Впоследствии оперативники разыскали и задержали убийцу в Киевской области.

Задержали иностранца, который зарезал мужчину на Троещине

Фото из места происшествия

Им оказался 37-летний иностранец. Деснянский райсуд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Как рассказал начальник управления уголовного розыска столичного главка полиции Сергей Махно, правоохранители проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей происшествия и выяснили, что накануне трагедии убитый мужчина отдыхал в кафе.

Задержали иностранца, который зарезал мужчину на Троещине

Медики констатировали смерть потерпевшего

Оттуда он вышел на улицу с другим мужчиной. Они поругались, после чего и произошла смертельная резня. Убийца скрылся, а его жертва скончалась от полученных травм на месте. За умышленное убийство иностранцу грозит до 15 лет заключения.

Как сообщалось ранее, труп с ножевыми ранениями прохожие обнаружили возле ресторана «Водолей» в Троещине.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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