Задержали иностранца, который зарезал мужчину в Троещине
Задержанному грозит до 15 лет заключения. Фото из открытых источников
Мертвого мужчину в луже крови обнаружили в минувшие выходные прохожие на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского.
Несчастному нанесли многочисленные ножевые ранения, несколько из которых прямо в сердце. Орудие убийства лежало рядом с трупом. Полиция выяснила, что погибший — 52-летний уроженец другого государства. Впоследствии оперативники разыскали и задержали убийцу в Киевской области.
Фото из места происшествия
Им оказался 37-летний иностранец. Деснянский райсуд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Как рассказал начальник управления уголовного розыска столичного главка полиции Сергей Махно, правоохранители проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей происшествия и выяснили, что накануне трагедии убитый мужчина отдыхал в кафе.
Медики констатировали смерть потерпевшего
Оттуда он вышел на улицу с другим мужчиной. Они поругались, после чего и произошла смертельная резня. Убийца скрылся, а его жертва скончалась от полученных травм на месте. За умышленное убийство иностранцу грозит до 15 лет заключения.
Как сообщалось ранее, труп с ножевыми ранениями прохожие обнаружили возле ресторана «Водолей» в Троещине.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»