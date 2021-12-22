Задержали дерзкого иностранца, ограбившего квартиру киевлян

magictr | 22.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Задержали дерзкого иностранца, который ограбил квартиру киевлян

Задержали дерзкого иностранца, который ограбил квартиру киевлян

За совершенное фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

К полиции от 73-летней местной жительницы поступило сообщение о том, что на улице Генерала Тупикова неизвестный мужчина ограбил ее квартиру. На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что путем отжима окна фигурант попал в квартиру.

Пользуясь случаем, он похитил: женские украшения, часы, десять тысяч гривен и другие вещи владельцев.

Впоследствии домушника разыскали и задержали, им оказался 34-летний иностранец, ранее не имевший проблем с законом. Сейчас мужчине инкриминируют наказание по статье — грабеж.

За свои действия мужчина может восемь лет провести за решеткой.

Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о бандитах на «БМВ».

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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