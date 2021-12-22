Задержали дерзкого иностранца, ограбившего квартиру киевлян
Задержали дерзкого иностранца, который ограбил квартиру киевлян
За совершенное фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.
К полиции от 73-летней местной жительницы поступило сообщение о том, что на улице Генерала Тупикова неизвестный мужчина ограбил ее квартиру. На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что путем отжима окна фигурант попал в квартиру.
Пользуясь случаем, он похитил: женские украшения, часы, десять тысяч гривен и другие вещи владельцев.
Впоследствии домушника разыскали и задержали, им оказался 34-летний иностранец, ранее не имевший проблем с законом. Сейчас мужчине инкриминируют наказание по статье — грабеж.
За свои действия мужчина может восемь лет провести за решеткой.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о бандитах на «БМВ».
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»