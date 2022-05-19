Задача – разорвать Грузию. В Южной Осетии назначили «референдум» о присоединении к России
Мероприятие запланировано на 17 июля.
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Так называемый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уже подписал соответствующий указ.
— Решение об “референдуме” принимали в кремле, — говорит Алексей Кошель, руководитель Комитета избирателей Украины. — Южная Осетия — это территория, которую сейчас полностью контролирует Россия. Она зависит от российских энергоносителей, наиболее используемая валюта — рубль.
Так называемый референдум в Южной Осетии о присоединении к России — это акт отчаяния москвы. Ведь на фоне провала в Украине, волны похорон, экономических проблем путинский режим пытается хоть что-нибудь предложить своему электорату. Поэтому путин пытается представить себя “собирателем земель”.
— Чем сейчас Южная Осетия?
читайте также: «Мы не остановимся, пока Украина не победит». Британия ввела новые санкции против российских авиакомпаний — По данным переписи 2015 года, население Южной Осетии составило 53 тысяч человек. А по разным экспертным оценкам на 2021 год – mdash; всего около 35 тысяч. По украинским меркам это даже не райцентр. Население многие годы выживает за счет трудовой миграции, натурального хозяйства и контрабанды сигарет. Эта территория в крайне плохом состоянии, ни о каком развитии бизнеса речь не идет. Там свирепствует безработица.
— Реакция грузинских властей на все довольно странная. Глава партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия” Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна просто не признает “референдума”. Неужели Грузия смирилась с потерей этой территории?
— Нет. У Грузии есть шанс на возвращение Южной Осетии и Абхазии. Но произойдет это в далеком будущем. Конечно, пока силового возвращения ждать не стоит.