Зачем усиливают комендантский час, — объяснение мэра Киева

magictr | 21.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Зачем усиливают комендантский час,  — объяснение мэра Киева

Мер Киева Виталий Кличко

Виталий Кличко рассказал, зачем в Киеве и области военное командование вновь усиливает комендантский час, который продлится с 20:00 21 марта до 207:0 марта.

Усиление комендантского часа связано с большой вероятностью новых обстрелов. Поэтому военные рекомендуют не покидать своих домов и, если есть возможность, оставаться в укрытиях. Или следовать к ним сразу после сигнала тревоги.

«Во-вторых, это связано с активной работой диверсионно-разведывательных групп. Не секрет, что такие есть в нашем городе. Большое количество ДРГ уже ликвидировано. И военные и правоохранители будут работать над обнаружением и обезвреживанием диверсантов»,— отметил в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, увеличение количества обстрелов жилых кварталов города российскими войсками направлено на столицы и посеять панику среди людей.

«Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают варить по домам мирных людей.

Рассказывая в своей пропаганде, воюющие, якобы, исключительно с военными. Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия»,— подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, погибли 65 мирных жителей столицы. Из них — 4 детей.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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