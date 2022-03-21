Зачем усиливают комендантский час, — объяснение мэра Киева
Мер Киева Виталий Кличко
Виталий Кличко рассказал, зачем в Киеве и области военное командование вновь усиливает комендантский час, который продлится с 20:00 21 марта до 207:0 марта.
Усиление комендантского часа связано с большой вероятностью новых обстрелов. Поэтому военные рекомендуют не покидать своих домов и, если есть возможность, оставаться в укрытиях. Или следовать к ним сразу после сигнала тревоги.
«Во-вторых, это связано с активной работой диверсионно-разведывательных групп. Не секрет, что такие есть в нашем городе. Большое количество ДРГ уже ликвидировано. И военные и правоохранители будут работать над обнаружением и обезвреживанием диверсантов»,— отметил в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, увеличение количества обстрелов жилых кварталов города российскими войсками направлено на столицы и посеять панику среди людей.
«Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают варить по домам мирных людей.
Рассказывая в своей пропаганде, воюющие, якобы, исключительно с военными. Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, погибли 65 мирных жителей столицы. Из них — 4 детей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»