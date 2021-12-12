Забег на миллион: на Трухановом начался благотворительный полумарафон

magictr | 12.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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Несколько участников забега. Фото: Kind Race 120

Легкоатлетка Татьяна Гринева планирует продать каждый шаг со своего полумарафон на благотворительность.

В течение 120 дней спортсменка и основатель благотворительного фонда собирается пробежать полмарафон в 21,5>. Татьяна посчитала, что ежедневно в таком забеге около 21 тысячи шагов. И если «продать» каждый шаг с полумарафона с благотворительной целью за $1 (по курсу 27 гривен за доллар), то за день можно собрать существенную сумму для добрых дел.

Забег на миллион </p> <p>Татьяна Гринева. Фото: Kind Race 120</p> <p>Женщина говорит, что таким образом стремится привлечь внимание к социальным проблемам Украины и напомнить о 17 целях устойчивого развития ООН.</p> <p>«Каждый день будет посвящен одному из более 100 украинских благотворительных фондов или организаций, которые помогают преодолеть различные проблемы. Начнется челлендж по сбору средств для фонда «Таблеточки», который занимается онкобольными детьми»,— делится Татьяна Гринева.</p> <p>Заметим, что похожий полумарафон должен стать первым в истории Украины легкоатлетическим рекордом !</p> <p>Купить шаг или внести благотворительный взнос вы можете на официальной странице</u> благотворительного фонда Татьяны Гриневой. Интересно, что еще до начала полумарафона, легкоатлетке удалось собрать более 6 тысяч гривен. Теперь на счету бегового проекта уже 26873 гривен.</p> <p>Спортсменка призывает каждого приобщиться к благотворительному вкладу и спасти жизнь тем, кто не имеет больших денег на лечение.</p> <p>«Недавно узнала такой прием — если тебе страшно и тяжело, найди кого-то, кому еще страшнее и труднее и помоги. Это выигрышная стратегия, ведь когда даешь другому человеку надежду и веру чудеса, собственные страхи и проблемы, отступают на второй план. Благодаря благотворительному фонду, мы хотим ежедневно помогать кому-то новому: детям с онкологией, подросткам с инвалидностью, женщинам с осложненной беременностью, украинским воинам и беспризорными», — резюмирует Татьяна Гринева. декабря, на Трухановом острове. Все последующие полмарафоны спортсменка будет бегать также в столице.</p> <p>А тем временем в Киеве собирают средства на самый дорогой укол для трехлетней девочки.</p> <p>Маленькой Марианне нужен самый дорогой укол в мире — за 60 гривен. У девочки обнаружили редкий генетический недуг — спинально-мышечную атрофию (СМА).</p> <p><strong>Даша ГРИШИНА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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