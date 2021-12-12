Забег на миллион: на Трухановом начался благотворительный полумарафон
12.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Несколько участников забега. Фото: Kind Race 120
Легкоатлетка Татьяна Гринева планирует продать каждый шаг со своего полумарафон на благотворительность.
В течение 120 дней спортсменка и основатель благотворительного фонда собирается пробежать полмарафон в 21,5>. Татьяна посчитала, что ежедневно в таком забеге около 21 тысячи шагов. И если «продать» каждый шаг с полумарафона с благотворительной целью за $1 (по курсу 27 гривен за доллар), то за день можно собрать существенную сумму для добрых дел.