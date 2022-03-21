За время войны в столице родилось более 800 детей: фото

magictr | 22.03.2022 | Новости | Комментариев нет

За время войны в  ;столице родилось более 800 детей: фото

Родильные дома работают круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов

В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек.

«Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей — сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. — среди новорожденных 15 двойней. Желаю новорожденным и их родственникам мирного неба и крепкого здоровья!». -ponad-800nbspditej-foto-5dd9794.jpg» alt=»За время войны в столице родилось более 800 детей: фото» />

В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов

За время войны у  более 800 детей: фото

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В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов

В Киеве роддом № 2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов

За время войны у  более 800 детей: фото

В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов

За время войны в столице родилось более 800 детей: фото

В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов

В частности, роддом №2 работает круглосуточно. Он расположен в Подольском районе, который уже не раз подвергался обстрелам оккупанта.

За это время дети рождались не только в роддомах. В конце февраля маленькая Мия появилась на свет на станции метро, ​​а в марте женщина родила в подвале одного из павильонов ВДНХ,

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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