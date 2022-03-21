За время войны в столице родилось более 800 детей: фото
Родильные дома работают круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов
В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек.
«Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей — сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. — среди новорожденных 15 двойней. Желаю новорожденным и их родственникам мирного неба и крепкого здоровья!». -ponad-800nbspditej-foto-5dd9794.jpg» alt=»За время войны в столице родилось более 800 детей: фото» />
В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов
В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов. ;время войны в столице родилось более 800 детей: фото» />
В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов
В Киеве роддом № 2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов
В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов
В Киеве роддом №2 работает круглосуточно. Фото: Алексей Самсонов
В частности, роддом №2 работает круглосуточно. Он расположен в Подольском районе, который уже не раз подвергался обстрелам оккупанта.
За это время дети рождались не только в роддомах. В конце февраля маленькая Мия появилась на свет на станции метро, а в марте женщина родила в подвале одного из павильонов ВДНХ,
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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