За время войны продукты первой необходимости получили более 80 тысяч малообеспеченных киевлян
Столица заботится о киевлянах из малозащищенных категорий населения. Фото со страницы Марины Хонды
Малозащищенным слоям населения также готовили горячие обеды и оказывали социальные услуги.
За более чем два месяца столичные территориальные центры социального обслуживания граждан и управления труда и социальной защиты населения обеспечили продуктами первой необходимости 82522 лица из малозащищенных слоев населения. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
«Кроме того, было организовано более 75 тысяч порций горячих обедов, а социальные работники оказали более 475 тысяч социальных услуг. Дополнительно, более 48 тысяч человек получили мясную и молочную продукцию, а более 44 тысяч киевлян получили овощные наборы», — отметила Марина Хонда. Кроме этого, по ее словам, более 15 тысяч киевлян были обеспечены. личной гигиены. Еще более 5 тысяч человек получили одежду из банков одежды.
Социальные органы обеспечивают вещами первой необходимости лиц с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей и паллиативных больных, и лиц, чей доход составляет меньше двух прожиточных минимумов.
Социальные работники предоставляют услуги обслуживания на дому для одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью и паллиативных больных. Эти услуги включают в себя приготовление пищи, приобретение продуктов, кормление, уборку и т.д.
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Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»