За время войны на мародерстве разоблачили 1200 человек, — председатель Нацполиции
Более тысячи мародеров разоблачила Нацполиция за 2 месяца войны. Фото: Нацполиция Украины
Следователи Нацполиции ведут более 5,5 тысяч уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны
За время войны 200 человек разоблачены в мародерстве, а за 5 имущественными преступлениями тысячам уголовных производств, сообщил Глава Национальной полиции Украины.
«Русские военные, которых героизируют на Арфии, проявили себя как самые обычные разбойники. В конце марта в Сумской области четверо оккупантов ворвались в дом местных жителей. Под дулом автомата связанные хозяева рассказали, где хоронят деньги. Оккупанты забрали у людей более 150 тысяч долларов США. Счастье, что потерпевшие остались живы»,— написал Клименко на своей странице в ФБ.
По словам главы Нацполиции, кафиры массово отбирали у украинцев автомобили. «Часто даже с жизненно необходимой гуманитарной помощью, которую ждали люди в оккупированных городах… Они беззастенчиво воровали имущество украинских предпринимателей. Только с одной АЗС на Полтавщине кафиры похитили более 140 тысяч литров топлива», — рассказал Игорь Клименко.
По словам Клименко, таких преступлений сотни. «Все преступления врагов, в том числе и имущественные, полицейские продолжают тщательно документировать»,— обратил внимание главный полицейский страны.
Впрочем, не все соотечественники, имевшие криминальное прошлое, оставили свои мерзкие дела. Мародерство показало настоящее «нутро» сотен граждан:
«Покинутые наспех дома убегающих от оккупантов людей для циничных мародеров стали золотой жилой. Многих воров останавливают как полицейские, так и сами местные жители. И даже те, кто успел сбежать с краденым, долго на свободе не гуляют — оперативники уголовного розыска хорошо знают свое дело!»
Следователи Нацполиции ведут более 5,5 тысяч уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период.
«Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений. И мы работаем дальше. Расследуем, устанавливаем виновных и привлекаем их к ответственности», — сообщил глава Нацполиции.
Нацполиция проводит следственные действия на месте уничтожения самолета «Мрия» АН-225.
Ольга СКОТНИКОВА , «Вечерний Киев»