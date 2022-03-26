За время войны киевские «скорые» приняли более 16500 вызовов

magictr | 26.03.2022 | Новости | Комментариев нет

За время войны киевские" ; приняли более 16500 вызовов

Работники «скорых» — еще одни герои нашего времени. Фото: прессслужба КГГА

Столичные скорые с начала полномасштабного российского вторжения приняли более 400 вызовов к раненым в результате враждебных действий оккупанта.

За это время, спасая жизнь горожан, один врач и три водителя «скорых» Киева также получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник во время вручения наград сотрудникам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

«Мы нередко и вполне справедливо говорим, что работники „экстренки“ находятся на передовой оказании медицинской помощи. Но сегодня они работают на передовой настоящего поля боя. И лично я, когда слышу сирену «скорой», сегодня думаю не только о том, что кому-то нужна помощь, как это было в мирное время. Я думаю о том, что прямо сейчас настоящие герои мчатся к кому-то на спасение и обязательно успеют»,— подчеркнул Николай Поворозник.

За время войны киевские «быстрые» приняли более 16500 вызовов>> » приняли более 16500 вызовов. Фото: прессслужба КГГА</p> <p>Он также сообщил, что за время полномасштабного российского вторжения киевские «скорые» приняли более 16500 вызовов. Среди них — более 400 первоначальных вызовов к раненым вследствие враждебных действий оккупанта.</p> <p>Также принято более 800 межбольничных вызовов, когда для сохранения жизни раненых необходимо быстро транспортировать их из одного медучреждения в другой, чтобы им медики определенного профиля.</p> <p>«Из 24 февраля получили ранения один врач и три водителя «скорых» в нашем городе. Эта работа стала смертельно опасной. Но ни одного случая, когда работник нашей „экстренки“ отказался бы выезжать на вызов за 30 дней войны, не было»,— подчеркнул Николай Поворозник.</p> <p><img class=

Похожие записи

Об авторе

magictr