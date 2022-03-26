За время войны киевские «скорые» приняли более 16500 вызовов
Работники «скорых» — еще одни герои нашего времени. Фото: прессслужба КГГА
Столичные скорые с начала полномасштабного российского вторжения приняли более 400 вызовов к раненым в результате враждебных действий оккупанта.
За это время, спасая жизнь горожан, один врач и три водителя «скорых» Киева также получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник во время вручения наград сотрудникам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
«Мы нередко и вполне справедливо говорим, что работники „экстренки“ находятся на передовой оказании медицинской помощи. Но сегодня они работают на передовой настоящего поля боя. И лично я, когда слышу сирену «скорой», сегодня думаю не только о том, что кому-то нужна помощь, как это было в мирное время. Я думаю о том, что прямо сейчас настоящие герои мчатся к кому-то на спасение и обязательно успеют»,— подчеркнул Николай Поворозник.