За военную весну в Киеве высадили тысячу деревьев и несколько тысяч кустов
Тюльпаны на Майдане Незалежности. Фото Киевзеленстрой
Несмотря на военное положение, столица не изменила традиции — провела весенние толоки, убрала скверы и парки, высадила деревья и кусты. В Киеве уже расцвели первые тюльпаны.
В этом году озеленители районных КП УЗН уже высадили более 1000 деревьев и более 4700 кустов.
«В ближайшее время планируется высадить еще не менее 200 деревьев и почти 500 кустов. В киевских лесах этого сезона высажено 85 тысяч сеянцев сосны. Лес сажали там, где было разрешено»,— подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В настоящее время в оранжереях каждого районного КП УЗН выращиваются цветы, которые выращиваются вскоре будут высажены на клумбах города.
«Как только погода станет благоприятной, теплее, эти цветы украсят парки, скверы, центральные улицы, бульвары и проспекты», — рассказал Николай Поворозник.
«Вечерний Киев» писал, что в Дарницком районе не смогли обойтись этой весной без реализации планов по озеленению и обустроили новый сквер.