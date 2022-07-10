«За три рубля продал мамочку». Украинский Олимпийский чемпион выступил на шоу жены пресс-секретаря путина
Спортсмен из Одессы вышел на один лед с фигуристами, участвовавшими в концерте в поддержку аннексии Крыма.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие:Олимпийский чемпион Виктор Петренко, занимающий должность вице-президента Украинской федерации фигурного катания, принял участие в ледовом шоу «Красненький цветочек» по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова.
Детали и комментарии:
«За три рубля продал мамочку. Гадко, отреагировал в Facebook скелетонист Владислав Гераскевич. На пятом месяце полномасштабной войны Виктор Петренко, чемпион Олимпийских игр-1992, принял участие в ледовом шоу в Сочи (шоу татьяны является женой песковая.. Это прошлое украинского фигурного катания, которое наконец-то будет выброшено на мусорку.А будущее – за нашими талантливыми молодыми спортсменами, такими как Шмуратко, Назарова, Никитин, Кокура и другие, которые имеют четкую позицию и делают все возможное для поддержки Украины».
«Омерзительный поступок гражданина Украины, олимпийского чемпиона, вице-президента Федерации фигурного катания Украины, — написал в Instagram екраинский фигурист Максим Никитин. — После того, как человек проснулся рано утром от взрывов, нанесенных 24 февраля российскими фашистами, после того, как провела много времени под обстрелами российских тварей в Украине, поехала развлекать агрессора в ледовом шоу имени жены пресс-секретаря главного террориста в мире.Это не стыд, это не позор – это предательство своей страны. есть такие украинцы. Очень надеюсь, что это не будет скрыто от общих глаз. И каждый узнает, что украинец одессит Виктор Петренко предатель Украины».
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Осудил действия вице-президента Украинской федерации фигурного катания и Национальный олимпийский комитет Украины. «НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в сочи, — сказано в заявлении. — На территории страны-агрессора, которая ведет жестокую войну против Украины. Такое поведение, такой поступок недопустимо для олимпийского сообщества Украины».
Виктор Петренко — один из самых успешных фигуристов в истории Украины. Он завоевал две медали Зимних Олимпийских игр в 1988 и 1992 годах, представляя команды СССР и Объединенной команды, а в сборной Украины на Зимней Олимпиаде-1994 остановился в шаге от награды — четвертое место в одиночном фигурном катании. За весь период войны Петренко почти не высказывал позиции по вторжению России в Украину, а на второй день с начала полномасштабного вторжения лишь изложил сообщение в Instagram, в котором ограничился надписью «Нет войне». В 2021 году в честь Петренко открыли турнир по фигурному катанию в Одессе, где он родился.