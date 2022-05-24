За три месяца войны в Украине погибли 29 350 рашистов, – Генштаб
Кроме того, российская армия потеряла более 8,5 тысяч единиц боевой техники на сумму 13 миллиардов долларов.
Событие : В Украине идет утилизация и демилитаризация оккупантов. ВСУ ликвидировали дежурную часть «элиты» российской армии. Фотографии уничтоженных захватчиков выложил в Telegram украинский офицер Анатолий Штефан.
Детали и комментарии:Грузом «200» на россию отправили подполковника Кузьмин Валентина, капитана Квашина Евгения, лейтенантов Давыдова Вадима из Владикавказа и Гайфуллина Ингиза из Башкирии, старших лейтенантов Айдиняна Антона из Ставрополя, Долгошеева 8 -й отдельной мотопехотной бригады капитана Виктора Панфилова из Рязанской области, племянника замкомандующего войсками южного военного округа генерал-лейтенанта Мурадова Рустама, командира взвода Сулейманова Салмана из Дагестана и майора Борисова Олега из Ливенцев.
В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, за три месяца войны в Украине уничтожено ориентировочно 29 350 рашистов, у в том числе за прошедшие сутки – полторы сотни. Наибольшие потери противника зафиксированы на Северодонецком направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Военнослужащие группировки Объединенных сил обезвредили 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль. Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа «Гранат» и 6 БПЛА типа «Орлан-10». На Восточном направлении уничтожены 30 кафиров, 1 танк, 2 БМП, 2 беспилотника, на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация уничтожила до 30-ти боевых бронированных машин вместе с живой силой врага. Кроме того, уничтожены 1 самолет, 2 крылатые ракеты и семь автомобилей. Всего с начала войны в Украине россияне потеряли 1 302 танка, 3 194 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских систем, 93 средства ПВО, 205 самолетов, 170 вертолетов, 480 беспилотников, 112 крылатых ракет, 13 кораблей и катеров, 2 213 автомобилей и 43 единицы специальной техники. По данным forbes.ua, стоимость уничтоженной техники России достигает 13 миллиардов долларов.
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Самым дорогим ликвидированным военным объектом РФ стал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва», он стоил $750 млн, пишет Forbes.ua.
Такие колоссальные потери подрывают боевых дух оккупантов. Они детали чаще рассказывают родственникам об ужасах войны. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередной перехват телефонного разговора одного из захватчиков со своей супругой.
«Друзей потерял многих. тысяч человек осталось 400. 30-ю розиль (разбили) так, что там вообще в живых никого не осталось. Молодые ребята. Я здоровый мужик – схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз», – жалуется русский и добавляет, что на этой войне вообще нельзя никому доверять. – Здесь все враги. Нет такого, чтобы «лнр», «днр» были за Россию. Их… (ничего) подобного».