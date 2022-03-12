За три дня отправили на Западную Украину более 10000 спасенных от огня кафиров людей, Виталий Кличко

magictr | 12.03.2022 | Новости | Комментариев нет

За три дня отправили на Западную Украину более 10000 спасенных от огня оккупантов людей, Виталий Кличко/Дедушка провожает трех внуков в безопасное Фото: Михаил Марков <p>Мэр столицы Виталий Кличко лично проверяет ситуацию в городе. Сегодня он проконтролировал, как продолжается эвакуация людей с главного вокзала столицы.</p> <p>Именно из Центрального железнодорожного вокзала столицы, отправляют поездами эвакуированных жителей Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля. Небольших городов под Киевом, где сегодня продолжаются бои.</p> <p>«Столица помогает Киевской области вывозить мирных жителей, предоставляет автобусы, доставляет людей на железнодорожный вокзал. За последние 3 дня поездами в Западную Украину отправили более 10000 спасенных от огня оккупантов людей. Сегодня на вокзал прибыл и первый автобус с женщинами и детьми из Чернигова, где враг буквально уничтожает город. А завтра ждут эвакуированных из населенных пунктов Броварского направления»,— сообщил Виталий Кличко.</p> <p>Он поблагодарил столичных спасателей, киевских транспортников, которые помогают освобождать от осады и обстрелов жителей Киевской области. А также работникам железной дороги, волонтерам и полиции.</p> <p>«Спасибо нашим Вооруженным силам, которые героически защищают нашу землю! Спасибо нашим Вооруженным силам, которые героически защищают нашу землю! Итого выстоим! Слава Украине!»,— подчеркнул Виталий Кличко.</p> <p> <iframe src=

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