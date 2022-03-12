За три дня отправили на Западную Украину более 10000 спасенных от огня кафиров людей, Виталий Кличко magictr | 12.03.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В Иванкове на взятке поймали начальника отдела райгосадминистрации (ФОТО) Комментариев нет | Янв 29, 2019 Сына экс-генпрокурора Пшонки лишили охотничьих угодий на Киевщине Комментариев нет | Июл 5, 2017 В фастовском районе побывала вышитая карта Украины Комментариев нет | Июл 21, 2017 В сети сообщили о сливе нечистот в реку Рось (ФОТО) Комментариев нет | Мар 6, 2019 Об авторе magictr