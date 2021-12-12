За тепло и горячую воду киевляне будут рассчитываться по-новому
В платежках будут новые строки. Фото из открытых источников
В декабре клиенты КП «Киевтеплоэнерго» получат платежки в обновленном формате. В частности, появятся новые строки с оплатой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.
В соответствии с изменениями, внесенными Законом Украины № 1060, с декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. -VIII (с изменениями внесенными ЗУ № 1060-IX). Если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то теперь — это включено в оплату за абонентское обслуживание.
Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и будет отображаться ежемесячно. Она включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по снабжению тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по снабжению горячей водой.
Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов также будут отображаться такие составляющие потребления тепловой энергии как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут выделять из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315 от 22.11.2018.
Кроме того, согласно частиМ появится строка с минимальной долей . Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают близкие или равные нулю. Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии домом.
Платежки за ноябрь клиенты «Киевтеплоэнерго» получат в декабре. Как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС). Для этого из городского бюджета было выделено 2 млрд грн. Такое решение принято городскими властями на выполнение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды, заключенного 30 сентября.
Информация о расчете расходов «Киевтеплоэнерго» для установления платы за абонентское обслуживание размещена сайте предприятия по ссылке.
Чтобы удержать тарифы на тепло, киевские власти этой осенью дофинансировали Киевтеплоэнерго на два миллиарда. И призывает правительство принять постановление о возмещении ущерба тепловикам.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»