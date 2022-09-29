За сутки ВСУ уничтожили 430 кафиров. С начала войны количество погибших россиян превышает 58,5 тысяч
Наши воины захватили у врага больше тяжелой боевой техники, чем получили от партнеров.
Событие :С начала полномасштабной войны в Украине погибли 58 580 российских захватчиков и уничтожены 14 749 единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 430 рашистов и уничтожили 14 танков, 20 броненосцев, четыре артиллерийских системы, шесть беспилотников, четыре крылатых ракеты и девять автомобилей.
Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 2 325 танков, 4 909 боевых бронированных машин , 1 385 артиллерийских систем, 262 самолета, 224 вертолета, 1995 беспилотных автомобилей и автоцистерн.
Страны Западу помогают Украине тяжелой боевой техникой. Однако, по данным Forbes, наши бойцы больше захватили ее у врага, чем получили от партнеров.
«Только по документально подтвержденным данным Украина получила в качестве трофеев почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем. Это больше , чем снабжали крупнейшие страны-партнеры», – пишет издание, называя захваченную технику российским «ленд-лизом».
После начала контрнаступления ВСУ украинские военные завоевали немало трофеев. Захватчики, спеша убегая, оставляли свою технику в совершенно исправном техническом состоянии или с незначительными поломками, склады боеприпасов и оружие. Покинутые трофеи находят до сих пор. По данным сайта Oryx, в Харьковской области украинские бойцы получили 97 танков, 159 боевых бронированных машин и 55 артиллерийских систем. Этого оружия хватит для формирования целой танковой бригады ВСУ или двух механизированных бригад. В то же время реальное количество захваченной вражеской техники во время контрнаступления может быть еще больше.
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Россия забрала часть военных и авиации из временно оккупированного Крыма после взрывов, которые там произошли. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. В целом, группировка в Крыму не изменилась, отмечает представитель разведки. Но РФ передислоцировала свою авиацию – рассредоточила ее на аэродромах российской территории.
«Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Во избежание ударов», – добавил он.
Первые части мобилизованных россиян уже разбиты в Украине. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
«Два подразделения, мобилизованные без какой-либо подготовки, были сразу переброшены в Украину, поставлены на передовую, без опыта, командование, разъяснение ситуации и уже разбиты в результате потери ориентации и выхода на украинские позиции, а также в результате удара украинской артиллерии», – отметил он и добавил, что это отличная реклама о мобилизации, которую нужно распространить в российских военкоматах.
Между тем российские больницы массово покупают мешки для трупов недавно мобилизованных, сообщает СтаатКом ВСУ. Причем, объемы закупок в разы перекрывают количество существующих в них кроватей. В частности, московская больница имени Спасокукотского закупила к концу года 3 000 при количестве 814 койкомест.