За сутки ВСУ уничтожили 330 кафиров, 14 танков и 26 боевых бронированных машин противника
Украинская армия с начала войны затрофеила более 1000 единиц вражеской техники.
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине погибли 61 330 российских оккупантов и уничтожены 15 242 единицы техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Только за минувшие сутки на «концерт в кобзон» отправились 330 рашистов. Подразделениями ВСУ уничтожены 14 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 15 беспилотников, 13 автомобилей и автоцистерн и две единицы специальной техники. Наибольшие потери враг понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
«Авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БпЛА, отмечают в Генштабе ВСУ. Ракетные ракеты и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, а также восемь других важных объектов врага».
Во время ночной атаки на Одесщину и Николаевщину , по предварительным данным сбито шесть дронов-камикадзе, сообщает оперативное командование «Юг».
«Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют: 58 рашистов, 9 танков, 15 единиц авто-бронетехники, 4 крупнокалиберные гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», гаубица «Акация», миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня «Град», противотанковый ракетный комплекс, а также два клада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах», – отмечают в ОК «Юг».
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С начала полномасштабной войны уничтожено 2 449 российских танков, 5 064 боевых бронированных машины, 1 424 артиллерийских систем, 266 самолетов, 232 вертолета, 3 854 автомобилей и автоцистерн.
затрофеила более 1000 единиц вражеской техники, среди которых танки, гаубицы, БМП и реактивные системы залпового огня. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Стремительное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении привело к тому, что подразделения российской армии были вынуждены отступать, оставляя склады с боеприпасами и десятки единиц бронетехники. и усилить продвижение в направлении захваченного Луганска.Лишь один 49-й стрелковый батальон «Карпатская Сечь» захватил 10 танков Т-80 и пять самоходных гаубиц 2С5 «Гиацинт», пишет The WSJ.
Только за прошедшие сутки по данным Генштаба ВСУ В руки украинских военных попал исправный редкий российский танк Т-80 УЕ-1.