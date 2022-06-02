За сутки ВСУ уничтожили 150 кафиров и более 60 единиц боевой техники magictr | 02.06.2022 | Новости | Комментариев нет Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении. Похожие записи В Гостомеле трое мужчин провалились под лед Комментариев нет | Мар 7, 2019 Мошенник из Молдовы выманил у богачей из-под Киева более 5 млн грн Комментариев нет | Окт 3, 2017 В Вышгороде внедорожник сбил женщину (ФОТО) Комментариев нет | Мар 9, 2019 В Уфе на время ярмарок будет перекрываться участок дороги на ул. Правды Комментариев нет | Окт 9, 2021 Об авторе magictr