За сутки ВСУ уничтожили 150 кафиров и более 60 единиц боевой техники

magictr | 02.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

За сутки ВСУ уничтожили 150 кафиров и свыше 60 единиц>> </p> <p><img class=

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