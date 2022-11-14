За сутки ВСУ ликвидировали 510 рашистов, 8 вражеских танков, 6 броненосцев и 21 автомобиль
Оккупанты пытаются спрятать свои штабы управления войсками в… коровниках.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты потеряли около 81 370 человек в живой силе и 17 973 единицы боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Только на минувшие сутки наши защитники ликвидировали 510 рашистов, восемь танков, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, два беспилотника и 21 автомобиль.
«Военная авиация нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов, отмечают в Генштабе ВСУ — Силы обороны сбили БЛА «. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 11 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, а также две другие важные цели врага».
По информации группировки Объединенных сил, боевые безвозвратные потери противника на восточном направлении составляют 197 рашистов, семь танков, пять ББМ, один беспилотник, 12 автомобилей и вражеский состав боеприпасов.
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«Нашими авиаторами поражены четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра, сообщает оперативное командование «Юг» Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задачи. В настоящее время подтверждены результаты вражеских потерь в количестве рашистов, семь единиц автобронетехники».
В отчаянии рашисты уже и не знают, где спрятаться от наших защитников. По информации канала «Николаевский Ванек», сотрудничающего с Силами обороны на юге и Николаевской ОВА, новый штаб на левом берегу Днепра в Херсонской области захватчики обустроили… в коровнике, вероятно, надеясь спрятать его от «глаз» ВСУ. Однако подобная конспирация вряд ли им поможет.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны «вторая армия мира» потеряла в Украине 2 848 танков, 5 748 боевых бронированных машин, 1 839 артиллерийских систем, 393 РСЗО, 206 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1509 беспилоников, 399 крылатых ракет, 16 кораблей и катеров, 4316 автомобилей и автоцистерн и 160 единиц специальной техники.