За сутки в столице госпитализировали 169 человек больных коронавирусом
Жители столицы продолжают болеть кладовкой. Среди тех, кому установили диагноз — одномесячные младенцы и 95-ти летние мужчины.
В общей сложности 1589 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека скончались.
«Всего за период пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 354813», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 826 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 526 до 8 человек 95 лет. А также 122 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 115 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Среди умерших: 2 женщины 72 и 74 лет. К больницам столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 106 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 441 человек. В общем коронавирус преодолели 331197 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе— 351, в Оболонском— 227 и в Деснянском районе — 170 дел». перевести работников на дистанционный режим работы через распространение новой волны коронавируса. Школы работают в обычном режиме.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»