За сутки в Киеве от коронавируса выздоровели 1467 человек
Статистика по состоянию на 13 декабря
Каждый понедельник в Киеве самые низкие показатели выявленных больных коронавирусом — эффект выходного дня.
В сравнении с пятницей снижение существенно. Так, 11 декабря было 1203 больных, а по состоянию на 13 декабря — 570.
«570 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 19 людей умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7881 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 313705»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 332 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 212 до 18 человек 84 лет. А также 13 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 13 мальчиков от 2 месяцев до 13 лет. Среди умерших: 10 женщин от 63 до 89 лет и 8 лет. /p>
В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом и 78 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1467 людей. В целом коронавирус преодолели 286030 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Днепровском районе — 149, в Подольском — 81 и Оболонском районе — 68 случаев. необходимость вакцинации Особенно тем, кто сделал первую прививку и не спешит с вторым. Сейчас в городе работает разветвленная сеть вакцинальных пунктов — 157, в частности, 40— в ТРЦ. К тому же привиться можно и в Патриаршем соборе на левом берегу и в отеле «Национальный»..
Кроме взрослых значительными темпами идет вакцинация подростков. Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила «Вечернему Киеву», что по состоянию на понедельник, 6 декабря, в столице вакцинировано против COVID-19 11383 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Первую дозу получило почти 7 тыс. детей, полный курс вакцинации получили 4392 ребенка.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»