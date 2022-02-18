За сутки в Киеве госпитализировали 262 человека с подозрением на COVID-19
Ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируемая. Фото: Борис Корпусенко
В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 171 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. В общем — 262 человека.
Ковод не отступает. Количество новых случаев в столице стабильно высокое. Так за прошедшие сутки 4538 больных коронавирусом.
«4538 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 20 людей умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8846 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 424753»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 2611 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 1583 человек 95 лет. А также 164 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 180 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 10 женщин от 43 до 84 лет. /p>
Выздоровел прошедшие сутки 1941 человек. В целом коронавирус преодолели 356049 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе— 1230, в Дарницком — 929 и в Соломенском районе — 379 КГГА Николай Поворозник комментировал, что в столице нет предпосылок для введения локдауна. По его словам, ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируемая, несмотря на высокий уровень выявления новых случаев коронавируса.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»