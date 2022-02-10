За сутки в Киеве 3880 больных коронавирусом
Фото: Борис Корпусенко
Количество больных сководом в столице растет. В сутки больше всего случаев на левом берегу.
По состоянию на 10 февраля в Дарницком районе — 861 новый больной, в Деснянском — 805 та в Днепровском районе за 347 <3> случаев на коронавирус за сутки в столице. 25 людей умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8653 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 393961»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 2161 женщина в возрасте от 18 до 97 лет и 1458 человек 93 лет. А также 119 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 142 мальчики от 2 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 15 женщин от 35 до 87 лет 57 лет /p>
В больницы столицы госпитализировали 121 больного коронавирусом и 187 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1377 людей. В целом коронавирус преодолели 344795 жителей столицы.
По словам министра Минздрава Виктора Ляшко, в ближайшие 2 недели количество больных коронавирусом в Украине будет расти больше 60 тысяч заболевших в сутки. Он сообщил, что в Украине заболеваемость растет уже четыре недели, однако ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже с седьмой недели. К слову, по состоянию на 10 февраля в Украине обнаружили 41694 больных.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»