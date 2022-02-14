За сутки в Киеве 2405 больных коронавирусом
Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе— 352, в Голосеевском— 342 и в Деснянском районе— 314 случаев. «22 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8741 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 404699», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко. А также 84 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 81 мальчик от 1 месяца до 17 лет. Среди умерших: 14 женщин от 43 до 84 лет и 7 /p>
В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 195 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 640 людей. В целом коронавирус преодолели 348013 жителей столицы.
В столице нет предпосылок для введения локдауна из-за заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник по результатам заседания городского штаба по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По его словам, ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируемая, несмотря на высокий уровень выявления новых случаев коронавируса. Так, например, 11 февраля зафиксировали 4104 случая заболевания коронавирусом.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»