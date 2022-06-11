За сутки в Донецкой области кафиры разрушили 30 гражданских объектов, есть погибшие и ранены
С начала российской агрессии правоохранители зарегистрировали 16 273 преступлений за нарушение законов и обычаев войны.
Событие: В Донецкой области российские кафиры обстреляли 13 населенных пунктов. Повреждены и разрушены три десятка гражданских объектов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали и комментарии:«За прошедшие сутки российские войска ударили городах Авдеевка, Железное, Николаевка, Новониколаевка, Горняк, поселок Черкасское и селах Высокоивановка, Первомайское, Сухая Балка, Птиче, Карповка, Нетайлово и Новобахмутовка. из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», «Торнадо».
Разрушения получили 30 гражданских объектов, в том числе 14 жилых домов , линии электропередач, трансформаторные подстанции, лесной массив и гаражи.
Полицейские задокументировали военные преступления РФ и начали досудебные расследования по статье 438 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение законов и обычаев войны.
Кроме того, прокуратура Донецкой области ведет досудебное расследование в 12 уголовных производствах об обстрелах 9-10 июня городов Авдеевки, Константиновки, поселков Калиново, Новопокровское, Нетайлово, Первомайское Федоровка, Сухая Балка, Возрождение и Нью-Йорка. В результате ракетных обстрелов кафиров из-под завалов разрушенного дома спасатели получили тело погибшего мужчины, еще двое пострадавших с телесными повреждениями доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался. С травмами в больницу Дружковки госпитализирован житель Лисичанска Луганской области. Кроме квартир и частных домохозяйств, повреждения получили линии электропередач, складские помещения, техника предприятий.
На Луганщине россияне ударили в поселок из огнеметной системы, сообщил военный журналист Руслана Смещук.
«Оккупанты нанесли удар по поселку Врубовка с РСЗО «Сонцепек», после чего обстреляли реактивными снарядами, вероятно, с фосфором», – написал он и добавил, что поселок, похоже, перестал существовать.
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Также за прошедшие сутки рашисты обстреливали Слобожанщину. В Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание.
«В селе Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом. Спасатели изъяли из-под завалов тела двух погибших мужчин и двух женщин. Еще один человек в Коробочкино ранен. Также ранены два человека в Дергачах, один мирный житель в селе Печенеги и еще двое в поселки городского типа Малиновка», – написал в Telegram, глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Не спокойно и в Николаевской области. Здесь не утихают хаотические обстрелы. От попадания вражеского снаряда в жилой дом в селе Лиманы погибли люди. Также за прошедшие сутки получили ранения восемь мирных жителей, написала в Telegram председатель областного совета Анна Замазеева. написала она.
В настоящее время в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов в области.Еще 94 человека получили помощь амбулаторно.
Как сообщили в офисе Генерального прокурора, с начала российского агрессии правоохранители зарегистрировали 16 273 преступлений за нарушение законов и обычаев войны.