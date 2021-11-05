За сутки на COVID-19 заболели 1772 жителя столицы
Многие больные нуждаются в кислородной поддержке. Фото: Минздрав
За сутки в больницы столицы госпитализировали 201 больного коронавирусом и 389 лиц с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
За последние дни количество больных коронавирусом — с более чем 201 больным коронавирусом или с более чем 201 больным коронавирусом. тысячи. В больницах пока еще хватает мест, но тенденция тревожная.
«1772 подтвержденных случаи заболевания коронавирусом за сутки в столице. 43¦человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6421 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 267167»,— сообщил мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Заболели минувшие сутки: 968 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 689 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет. А также 58 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков от 29 дней до 17 лет. Среди умерших: 24 женщины от 54 до 91 лет 91 лет. /p>
Выздоровели за прошедшие сутки 567 людей. В общей сложности коронавирус преодолел 233241 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Святошинском районе — 319, Деснянском — 311, в Дарницком — 278. Сегодня в столице из 6050 кроватей, подготовленных для лечения больных коронавирусом, Средства на это выделяет и город, и государство. В частности, Киев получил 54 миллиона гривен на ремонт и установку кислородных трасс в медучреждениях. Чтобы каждое отделение, каждая кровать была подсоединена к кислороду.
Хотя в Киеве ужесточены карантинные требования, однако количество больных не уменьшается.
Местян призывают не медлить с антиковидной прививкой. Сейчас в столице работает 21 мини-вакцинальный центр на базе заведений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Также вакцинироваться можно в более чем 30 временных вакцинальных пунктах крупных торговых центров столицы и центров предоставления административных услуг. Все они снабжены вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»