За стрельбу в центре Киева задержали двоих мужчин

magictr | 25.01.2022 | Новости | Комментариев нет

За стрельбу в Киев задержали двоих мужчин

Полиция квалифицировала стрельбу как хулиганство. Фото: Нацполиция

Сегодня, 25 января, несмотря на мороз в столице было жарко не только под стенами Верховной Рады, где ФОПовцы пытались прорваться в парламент, но и у Софийской площади.

На улице Владимирской, 23, в стиле «А кто такой?» сцепились активисты общественной организации «Украинское знамя» и сотрудники охранной фирмы. Представитель последней несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего карабина «Сайга», созданного на базе автомата Калашникова.

Стрелянина в центре столицы по обзору напряженной ситуации вокруг угрозы полномасштабного военного вторжения России /p>

На место происшествия сразу прибыли спецназначители и следственно-оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, предварительно установили, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц.

Кадры со стрельбой на Владимирской. Видео: Facebook/Yuri Bauman

«Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, поэтому в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал Двух участников происшествия доставили в районное управление полиции», — рассказали правоохранители.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.

По данным СМИ, активисты «Украинского флага» проводили какой-то митинг возле банка, а люди с оружием оказались инкассаторами, которые приняли действия активистов как нападение.

Позже начальник полиции Киева Иван Выговский уточнил , что представители общественной организации закрылись в середине финансового учреждения и начали клеить наклейки.

«Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, вызвав на место происшествия обслуживающую их охранную фирму. Прибыли охранники, которые не могли попасть в помещение. Возник конфликт, во время которого члены общественной организации применили слезоточивый газ. После этого представитель охранной фирмы произвел несколько выстрелов из зарегистрированного оружия»,— рассказал Иван Выговский.

По его словам, в райотдел доставили шесть человек: троих мужчин с одной стороны конфликта и столько же с другой.

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В конце прошлого года представители «Украинского флага» отметились тем, что привлекли на свою акцию протеста под мэрией живых баранов. Правоохранители забрали несчастных животных и передали в зоопарк.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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