За сбыт амфетамина жителю Киева грозит 8 лет тюрьмы
Во время следственных действий у наркосбытчика правоохранители изъяли 30 упаковок с амфетамином
25-летний наркоторговец распространял амфетамин, разлагая закладки в столице
.В Киеве перед судом предстанет мужчина, сбывавший наркотики путем закладок. В декабре его задержали полицейские, а сейчас дело уже передают в суд.
Напомним, что событие произошло в декабре прошлого года в Шевченковском районе столицы. Тогда при отработке оперативной информации спецназначители полка полиции особого назначения № 1 задержали мужчину, который раскладывал закладки на улице Балаклеевской. Во время следственных действий у наркопотребителя правоохранители изъяли 30 упаковок с амфетамином. Следователи сообщили ему о подозрении в содеянном, а суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест.
«По данному факту мы начали уголовное производство — сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мы объявили 25-летнему жителю Черниговской области о подозрении. Суд на время следствия избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест»,— рассказал следователь отдела полиции № 3 Шевченковского управления полиции Игорь Кулик.
В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства по согласованию с Шевченковской окружной прокуратурой направили в суд для рассмотрения дела по существу. Если его вину докажут, мужчине грозит до 8 лет за решеткой.
Раньше, журналисты «Вечернего Киева» писали, о том, что киевляне смогут анонимно сообщать о «заложниках» и найденных наркотиках. Ведь недавно заработал чат-бот патрульной полиции, который будет разоблачать сбыт наркотиков по всей Украине.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»