За разрушение исторических зданий КГГА выписала почти на 7 миллионов гривен штрафов
Недавно разрушили здание «Цветы Украины». Фото: Виктория Гребень
Однако такие санкции не останавливают правонарушителей. В мэрии и Киевсовете считают, что суммы штрафов нужно увеличить в десятки раз.
Департамент охраны культурного наследия КГГА в течение 2020-2021 годов за разрушение или уничтожение исторических объектов выписал штрафов на общую сумму 6 .
За этот период работники упомянутого департамента оформили 72 акта о совершении правонарушения, приняли 69 постановлений о наложении штрафов на недобросовестных владельцев и составили 6 протоколов об административном правонарушении.
по моему мнению, такие суммы — это мизер, по сравнению с тем ущербом, который наносят городу недобросовестные владельцы исторических зданий. Местным властям необходимо больше полномочий для контроля за сохранением культурного наследия», — убежден заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.
Владимир Прокопов считает, что за подобные правонарушения размер штрафов нужно увеличить в десятки раз. Но для этого необходимо изменить действующее законодательство.
О необходимости повышения штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия рассказала в интервью «Вечернему Киеву» и депутат Киевсовета, членница постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры , градостроительство и земельные отношения Зоя Ярош.
Также Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров Украины с требованием принять меры по решению вопроса занесения объектов культурного наследия города Киева в Государственный реестр недвижимых помещений Украины.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»