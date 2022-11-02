За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 800 рашистов и более 80 единиц боевой техники врага
С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 73,2 тысячи российских оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: В Украине продолжается утилизация и демилитаризация российских захватчиков. Только за прошедшие сутки на «концерт в кобзон» отправили 800 кафиров. Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Как отметили в главном органе управления украинскими войсками, наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Лиманском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.
«Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Украинские воины сбили вертолет, 2 БпЛА типа «Орлан-10″, 6 ударных Шахед-136» и 2 типа «Куб». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника», – говорит спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны оперативного командования «Юг» за ночь выполнено более 100 огневых задач. Удары наносились по позициям врага, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения, колоннам техники врага, при попытках перемещения резервов и переформирований подразделений. моря с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем» сообщили в ОК «Юг».
В ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства», — отмечены в информации.
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— говорится в сообщении.
В одном из районов выполнения задач воины десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение российских захватчиков. Об этом сообщает прессслужба военного 'единения.
«Их телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле», – отмечается в сообщении.
С начала полномасштабной войны в Украине погибли около 73 270 российских оккупантов. Кроме потерь в живой силе, враг понес убытки в технике. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 16 танков, 24 боевых бронированных машины, три артиллерийских системы, четыре РСЗО, одно средство ПВО, по одному самолету и вертолету, 23 беспилотника, 10 автомобилей и автоцистерн. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено 17250 единиц боевой техники.