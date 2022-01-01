За прошедшие сутки почти у 1000 киевлян обнаружили коронавирус
Позитивные тесты получили 380 человек. Фото: Михаил Марков
Не справились с болезнью 14 жителей.
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 976 больных коронавирусом. Еще 14 людей умерли.
Заболели прошедшие сутки: 552 женщины и 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. А также 23 детей от 1 до 17 лет. Среди умерших: 7 женщин от 50 до 85 лет и 7 мужчин от 70 до 98 лет.
в Киеве 8199 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 332912»,— сообщил Виталий Кличко.
К больницам столицы госпитализировали 75 больных коронавирусом и 31 лицо с подозрением на COVID-19и> за прошедшие сутки 744 человека. В целом коронавирус преодолели 314047 жителей столицы.
«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 135, в Днепровском — 120, в Шевченковском и Святошинском районах». p>
Врачи напоминают, что лучший способ уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом — вакцинация.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»