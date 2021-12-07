За прошедшие сутки от коронавируса умерли более 20 людей
Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировали в Днепровском районе. Фото: Борис Корпусенко
Вчера в столице зафиксировали 704 случая заболевания COVID.
Ежедневно в столице продолжают отслеживать статистику по заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки тест подтвердили у 414 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 275 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. Обнаружили болезнь и 15 детей — самому младшему ребенку три месяца, а самому старшему — 15 лет. В столичных больниц госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Днепровском районе — 158, в Деснянском и Шевченковском — по 102, в Оболонском районе — 87 случаев. Не справились с болезнью 21 житель города — 12 и 9 мужчин.
Всего за период пандемии в Киеве:
- 306012 подтверждений новых случаев на COVID-19; >
- 268585 жителей столицы выздоровели;
- 7705 летальных случаев от вируса.
Специалисты отмечают, что коронавирусная болезнь влияет на организм человека с разных сторон и с разной интенсивностью. И хотя прежде всего под прицелом вируса дыхательные пути, однако ковид может поразить и сердечно-сосудистую систему. Поэтому столичные власти в очередной раз подчеркивают вакцинироваться против COVID-19. Сейчас в городе работает разветвленная сеть вакцинальных пунктов — 157, в частности, 40— в ТРЦ. К тому же привиться можно и на Патриаршем соборе на левом берегу и в отеле «Национальный».. Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»