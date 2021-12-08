За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели больше людей, чем заболели
Киевлянам напоминают прививку. Фото: Борис Корпусенко
В сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Деснянском районе— 318, в Днепровском — 220, в Дарницком и Святошинском районах — по 165 случаев
Выздоровела за прошедшие сутки 1775 людей. В целом коронавирус преодолели 272237 жителей столицы.
«1519 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 26 людей умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7762 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 308801», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 843 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 573 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет. А также 49 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 54 мальчики от 1 месяца до 17 лет. Среди умерших: 15 женщин от 37 до 94 лет и 3 /p>
В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом и 80 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В канун Новогодних праздников украинцам напоминают о необходимости вакцинации. Особенно тем, кто сделал первую прививку и не спешит с вторым. Сейчас в городе работает разветвленная сеть вакцинальных пунктов — 157, в частности, 40— в ТРЦ. К тому же привиться можно и в Патриаршем соборе на левом берегу и в отеле «Национальный»..
Кроме взрослых значительными темпами идет вакцинация подростков. Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила «Вечернему Киеву», что по состоянию на понедельник, 6 декабря, в столице вакцинировано против COVID-19 11383 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Первую дозу получило почти 7 тыс. детей, полный курс вакцинации получили 4392 ребенка.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»