За прошедшие сутки более 1500 киевлян заболели коронавирусом
Выздоровел минувшие сутки 1801 человек. Фото: Борис Корпусенко
Среди инфицированных — двухмесячный младенец и 94-летняя бабушка.
Отметка заболеваемости COVID-19 ежедневно стремительно, но падает. К примеру, два дня назад в городе зафиксировали 1743 инфицированных, а вчера показатель упал до 1688. Но количество смертности за сутки возросло — два дня назад 35 людей умерли, а за прошедшие сутки — 46.
К больницам госпитализировали 155 больных COVID-19 и 163 лиц с подозрением на коронавирус и пневмониями. Лидер по количеству инфицированных среди столичных Соломенский — 236 людей и Святошинский — 228 людей. Выздоровели 1800 человек. А преодолели болезнь — 250729 жителей. Подчеркиваем, что единственный выход преодолеть пандемию — это прививаться обеими дозами вакцины. Для этого в городе продолжает работать разветвленная сеть вакцинальных пунктов — 157, еще 40 — в ТРЦ. По городу курсируют 60 мобильных бригад, прививки делают во всех поликлиниках и центрах семейной медицины, в диагностических центрах, двух религиозных учреждениях. К тому же киевлян начали вакцинировать в Патриаршем соборе на и отели «Национальный».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»