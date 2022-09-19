«За пять суток я спала всего шесть часов»: украинка преодолела ультрамарафон в Альпах протяженностью 360 километров
38-летняя Дария Боднар стала первой украинкой, осилившей один из самых сложных в мире забегов.
Во время забега украинка преодолела 13 горных вершин с суммарным набором высоты 26 тысяч метров. Фото из архива собеседницы A A+ A++
До старта Swiss Peaks Trail 2022 организаторы допускают только специально подготовленных и опытных атлетов, за спиной которых участие в 100-мильных (160 км) забегах. Но даже с таким тщательным отбором до финиша достается лишь половина участников. В этом году здесь стартовало 228 атлетов, а финишировало только 127. Украинка Дария Боднар не только добежала, она заняла второе место в своей категории. Горную трассу протяженностью 360 километров 38-летняя женщина пробежала за 118 часов 7 минут и 27 секунд.
— К этому забегу я готовилась несколько лет, — говорит Дарья Боднарь. — Там очень строгий отбор, ведь при забеге следует преодолеть 13 горных вершин с суммарным набором высоты 26 тысяч метров. Половина пути пролегала на высоте 2600 mdash; 2900 метров над уровнем моря. Там при большой физической нагрузке начинается кислородная голодовка с головокружением, тошнотой…
— 118 часов — это пять суток. Было ли время на сон, отдых?
— Те люди, которые просто испытывают себя на этом ультрамарафоне и спят, и отдыхают. Для лидеров же, а я шла на победу, это недопустимая роскошь. Я запланировала на всю дистанцию 4 — 5 “отключек” на 5 — 7 минут и 2 на 40 минут. Но на 275-м километре меня накрыл неконтролируемый сон. Я просто свалилась на обочине под дерево и проспала три часа. Это была тактическая ошибка, помешавшая победить. Но организм не обманешь, он просто выключился.
На 275 километре меня накрыл неконтролируемый сон. Я просто упала на обочине под дерево и проспала три часа.
— Чем питаются марафонцы на такой дистанции?
— У меня были с собой специальные спортивные пищевые гели. Думала, что мне их хватит на пять суток, но опять же подвел организм. После 14-потребленных гелей желудок сказал “стоп”. Пришлось переходить на еду, которую дают организаторы. Такие пункты питания располагались каждые 15 mdash; 17 км. Там можно было попить чаю, выпить горячего бульона, съесть бутерброд. Кроме них, по всей трассе было шесть так называемых баз жизни. Там можно было принять душ, попросить о массаже, поспать, поесть. После того как перестала употреблять свои гели, я съела где-то 500 граммов колбасы, три порции котлет и выпила множество чашек бульона. На том и добежала.
— На старт выходят люди подготовлены, но финишируют далеко не все. Почему так?
— Преимущественно из-за травм. Истощенные мышцы подвержены разрывам, растяжкам. Мы бежим по огромным камням, царапаемся вверх по канатным перилам над пропастями, спускаемся с гор по гравию, перепрыгиваем ручейки… У людей “вылетают” суставы…
— С вами что-то похожее случалось?
— Да, где-то на 100-м километре я сильно ударилась к каменной глыбе левым коленом. А за 35 километров до финиша у меня произошло воспаление мышцы над правым коленом. Но я выдержала и добежала.
— Кстати, что у вас за обувь, которая выдержала забег на 360 километров?
— (Улыбается). У меня специальные профессиональные кроссовки для подобных забегов. Я стоптала три пары во время ультрамарафона! Порвала и заменила восемь или девять пар носков, а также шесть раз меняла верхнюю одежду, потому что она намокала и становилась тяжелой.
— Как чувствуете себя после такого испытания?
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— Вы знаете, хорошо. Я умудрилась не натирать мозоли на ногах, поэтому быстро восстановилась. Счастлива!
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