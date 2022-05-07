За общественной безопасностью в столице снова следят патрульные на велосипедах
07.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
На улице Киева вернулся велопатруль. Фото: Патрульная полиция Киева
Вчера на улице города возвращается велопатруль.
Патрульные, и ранее, будут проводить превентивную работу с гражданами, выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности, будут реагировать на вызовы, сообщают в полиции Киева.
Также свое внимание инспекторы уделят поддержке общественного порядка в зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах.