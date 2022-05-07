За общественной безопасностью в столице снова следят патрульные на велосипедах

magictr | 07.05.2022 | Новости | Комментариев нет

На улице Киева вернулся велопатруль. Фото: Патрульная полиция Киева

Вчера на улице города возвращается велопатруль.

Патрульные, и ранее, будут проводить превентивную работу с гражданами, выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности, будут реагировать на вызовы, сообщают в полиции Киева.

Также свое внимание инспекторы уделят поддержке общественного порядка в зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах.

За общественной безопасностью в столице снова следят патрульные>> внимание на поддержание общественного порядка в зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах. Фото: Патрульная полиция Киева</p> <p>«Итак будьте ответственны и не нарушайте»,— призывают киевлян.</p> <p>Недавно в Киеве поймали мужчин, которые угоняли авто с помощью эвакуаторов.</p> <p><strong> Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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