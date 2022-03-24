За незаконную фото и видеосъемку — уголовная ответственность
За незаконную фото и видеосъемку — уголовная ответственность Фото:
Незаконная фото- и видеосъемка перемещения ВСУ и международной военной помощи во время военного состояния отныне наказывается по Уголовному Кодексу.
Народные депутаты ввели уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украине, движении и перемещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.
За соответствующий закон № 7189 < strong>проголосовали 346 народных депутатов. Об этом сообщает «Укринформ».
Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс статьей 114-2«Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения».
Отныне, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
< Также законом предусматривается, что эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, совершающему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли за собой , — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Ольга СКОТНИКОВА, «Веч ерный Киев»