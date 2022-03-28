За неделю в столице подразделения ГСЧС обезвредили 166 взрывоопасных предметов
Николай Жирнов. Фото: КМВА
Ситуация вокруг Киева сложная, но контролируемая. Об этом сообщил генерал-майор, начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
Как напомнил Николай Жирнов, в течение недели ВСУ не только удерживали и укрепляли свои рубежи, но и смогли на отдельных направлениях отбить противника с ранее занятых. позиций на Киевщине.
В частности:
- На Житомирском направлении наши силы продолжают контрнаступательные действия. Выбили врага из города Ирпень. Город Макаров продолжают контролировать ВСУ.
- На Вышгородском направлении Вооруженные силы Украины не допустили продвижение войск в сторону Киева и устойчиво удерживают определенные рубежи.
- Продвижение российских войск в направлении Броваров, успеха не дало. Оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.
С целью обеспечения безопасности населения столицы подразделения ГСЧС своевременно реагируют и ликвидируют все последствия обстрелов. В частности, за неделю было обезврежено 166 взрывоопасных предметов. Чрезвычайники обследовали и очистили 7,74 гектара территорий в столице.
«Спасибо всем людям, кто остался в городе и обеспечивает работу важных инфраструктурных объектов, а также работают на восстановление страны.
Нас неспособна вместе — мы сила!», — отметил Николай Жирнов.
Кстати, за сутки на территории Киевской области зафиксировали более 40 обстрелов российскими войсками.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»