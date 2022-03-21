За неделю свыше 5 тысяч киевлян получили продукты от территориальных центров
Город заботится о киевлянах из малообеспеченных категорий. Фото со страницы Марины Хонды
За прошедшую неделю работники территориальных центров социального обслуживания обеспечили продуктами питания первой необходимости получили более 5000 киевлян из малозащищенных категорий граждан.
Также, было обеспечено более 5500 горячих обедов для нуждающихся. такой поддержки.
«Всего же, с начала военных действий, терцентры обеспечили почти 12 тысяч киевлян из малозащищенных категорий продуктами, и более 11 тысяч горячих обедов, — отметила замглавы КГГА >. — Ежедневно услуги на дому получают около 2000 человек, требующих постороннего ухода: лица с инвалидностью, одинокие пожилые люди, паллиативные больные».
Город заботится о киевлянах из малообеспеченных категорий. Фото со страницы Марины Хонды » alt=»За недели свыше 5 тысяч киевлян получили продукты от территориальных центров» />
Город заботится о киевлянах из малообеспеченных категорий. Фото со страницы Марины Хонды » alt=»За недели свыше 5 тысяч киевлян получили продукты от территориальных центров» />
Город заботится о киевлянах из малообеспеченных категорий. Фото со страницы Марины Хонды
Территориальные центры социального обслуживания граждан продолжают выполнять свою работу даже во время войны. А соцработники заботятся о нуждающихся.
Киевляне из социально незащищенных категорий: лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, одинокие пожилые люди, лица, получающие менее двух прожиточных минимумов, паллиативные больные .
Если вы принадлежите к одной из указанных выше категорий — обращайтесь в территориальные центры своего района лично. Телефоны учреждений и адреса
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»