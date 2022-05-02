За минувшие выходные на столичных дорогах обнаружили более 100 подвыпивших водителей
Киевские водители злоупотребляют алкоголем. Фото: Патрульная полиция Киева
За субботу и воскресенье патрульные поймали 112 водителей с признаками опьянения.
Один из таких случаев случился в субботу. На одном из блокпостов военнослужащие остановили автомобиль Hyundai. Водитель и пассажиры авто вели себя дерзко, поэтому на место вызвали патрульных.
Во время общения, инспекторы заметили у руководителя явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер. Результат — 1,55 промилле.
Другой случай произошел сегодня ночью на улице Довженко. Там патрульные остановили автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушил комендантский час.
Общаясь с мужчиной, полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования прибором Драгер — 0,46 промилле.
Кроме того, при составлении административных материалов инспекторы выявили признаки подделки водительского удостоверения. С помощью информационных баз патрульные установили, что удостоверение с аналогичными серией и номером вообще не выдавалось.
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для предоставления правовой квалификации действиям задержанного.
На них инспекторы составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.
Столичные патрульные не только следят за порядком на дорогах. Недавно патрульные доставили в больницу 3-летнего мальчика, который травмировал голову, а также оказали в медицинскую помощь мужчине, который повредил ногу и имел кровотечение.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>