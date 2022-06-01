За минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 200 захватчиков, а наше войско за 24 часа теряет от 60 до 100 героев
Общее количество ликвидированных врагов достигло около 30700 человек.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о потерях российских войск.
Детали и комментарии:В сутки российская армия потеряла около 200 оккупантов, а общее количество ликвидированных врагов составляет примерно 30700 человек. Кроме того, за последние сутки украинские защитники уничтожили три вражеских танка, а в целом украинцы вывели из строя 1361 танк. Также наша армия уничтожила 3343 боевых бронированных машин (аж 41 за прошедшие сутки), 659 артиллерийских систем (+10 по сравнению с утром 31 мая), 2290 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+15), 519 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) -тактического уровня (+4), 94 средства ПВО (+1), 175 вертолетов (+1) и 49 единиц специальной техники, 1 из которых за минувшие сутки.
А вот статистика других потерь врага за последние сутки не изменились. В общей сложности рашисты лишились 207 реактивных систем залпового огня, 13 кораблей, 208 самолетов и 120 крылатых ракет. Наибольшие потери врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Как заявил президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax, каждый день Украина теряет 60-100 военных в войне против России. «Ситуация на Востоке очень тяжелая. Мы теряем от 60 до 100 военных ежедневно и имеем примерно 500 раненых в бою», — сказал 44-летний президент.
Зеленский также напомнил, что россия продолжает блокировать 22,5 миллиона тонн зерна. Чтобы разблокировать территорию с выходом к морю, с выходом к нашим людям, нам нужно воевать и иметь оружие с дальностью впечатления до 120-140 километров. Украинцам такое вооружение нужно для использования на своей земле, а не для обстрелов россии. Я знаю, что некоторые люди в США говорят, или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на россию: смотрите, мы не планируем нападать на россию. Мы не заинтересованы в россии. Мы не деремся на ее территории». Зеленский добавил, что Украина хочет разблокировать свои города, и для этого нужны боеприпасы, которые могут поражать цели до 100 километров.