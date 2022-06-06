За минувшие сутки россия потеряла около 100 военных, а всего наши защитники уничтожили около 31250 кафиров.
Генштаб зафиксировал наибольшие потери противник на Славянском направлении.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о потерях российских войск.
Детали и комментарии:За сутки российская армия потеряла около 100 кафиров, а общее количество ликвидированных врагов составляет примерно 31250. За 103 дня войны потери российской армии составили:
танков ‒ 1386 (+5) единиц,
боевых бронированных машин ‒ 3 400 (+8),
артиллерийских систем – 690 (+4),
реактивных систем залпового огня РСЗО ‒ 207 (+0),
средства ПВО ‒ 96 (+1),
самолетов – 211 (+1),
вертолетов – 176 (+1),
беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня ‒ 551 (+3),
крылатые ракеты ‒ 125 (+3),
корабли ‒ 13 (+0) ,
автомобильная техника и автоцистерны ‒ 2 395 (+35),
специальная техника ‒ 53 (+0).
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Генштаб зафиксировал самые большие потери против Словакии; . Американский Институт изучения войны (ISW) констатировал уменьшение боевой силы россиян. «Украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в защите россии в Харьковской области и вдоль южной оси, — информирует ISW. — Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления».
Напомним, что по состоянию на 5 июня ВСУ контролировали ровно половину Северодонецка. Все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск — Бахмут.