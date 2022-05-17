За минувшие сутки россия потеряла 200 военных, за последние три дня — 700, а всего наши защитники уничтожили около 27900 кафиров.
Наибольшие поражения врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Лиманском и Запорожском направлениях.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о потерях российских войск.
Детали и комментарии:За сутки российская армия потеряла около 200 кафиров, за последние три дня. 700 человек, а общее количество ликвидированных врагов достигло примерно 27900. Кроме того, за последние сутки украинские защитники уничтожили 7 вражеских танков, а всего украинцы вывели из строя 1235 танков. Также наша армия уничтожила 3009 боевых бронированных машин (35 за прошедшие сутки), 198 реактивных систем залпового огня (+3 по сравнению с утром 16 мая), 578 артиллерийских систем (+1), 2109 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), 167 вертолетов (+2), 436 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня (+9), 90 средств противовоздушной обороны (+1), 201 самолет (+1) и 43 единицы специальной техники, 1 из которых за минувшие сутки .
А вот статистика других потерь врага за последние сутки не изменилась. В общей сложности рашисты лишились 97 крылатых ракет и 13 кораблей. Наибольшие потери врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Лиманском и Запорожском направлениях. Также известно, что за прошедшие сутки на Южном направлении украинские защитники огнем реактивной артиллерии уничтожили состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», танк Т-72, ликвидировав 29 рашистов.
Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, в ближайшие недели россия может продолжить массированные артиллерийские удары, пытаясь активизировать наступление на Донбассе. «Россия, вероятно, прибегает к все большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих линий фронта», — говорится в сообщении.
Читайте также: «Пациент скорее мертв, чем жив». В Москве стартовал саммит ОДКБ По данным разведки, на Черниговщине к северу от Киева около 3500 зданий было разрушено или повреждено во время наступления россии на украинскую столицу, при этом 80 процентов ущерба нанесен жилым домам. Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности россии использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом дискриминации или пропорциональности.
Издание The Guardian со ссылкой на источники среди западных военных информирует, что президент РФ Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну Украине, принимающей оперативные и тактические решения «на уровне полковника или бригадного генерала». Источники также утверждают, что 69-летний кремлевский диктатор по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был устранен.
Издание напомнило, что российским войскам пока не удалось добиться прорыва на Донбассе, где они уже месяц ведут наступление.